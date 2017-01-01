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    У Києві водолази дістали з Дніпра тіло чоловіка

    • Сьогодні, 05:27
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    До рятувальників надійшло повідомлення про те, що з моста метро стрибнула людина

     У Києві рятувальники дістали з річки Дніпро тіло чоловіка, який стрибнув у воду з моста метро. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Києві.

    До рятувальників надійшло повідомлення про те, що з моста метро стрибнула людина.

    На місце події прибуло чергове відділення групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону.

    Як виявилось, за 70 м від берега на поверхні води знаходилося тіло чоловіка. Водолази за допомогою спорядження дістали тіло громадянина та передали правоохоронцям.

    Наразі причинами трагедії займаються правоохоронні органи.

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