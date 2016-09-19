У Києві вшанували пам'ять льотчика Амет-Хана Султана

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Фото: wikipedia.org Погруддя в Києві

Амет-Хана вважають своїм національним героєм як у Дагестані, так і кримські татари

У Києві на Майдані Незалежності відкрилася виставка, присвячена українцям, які воювали в лавах об'єднаних націй. Експозиція приурочена до Дня пам'яті та примирення, коли в Україні згадують загиблих у Другій світовій війні.

Серед 12 героїв, яким присвячена виставка, – кримськотатарський льотчик Амет-Хан Султан.

«Льотчик-ас. Збив 30 літаків супротивника один на один і ще 19 у групових боях. Двічі Герой Радянського Союзу. З гордістю відкрито називав себе кримським татарином», – йдеться у листівці про Амет-Хана Султана.

«Під час урочистостей до Дня пам'яті та примирення 8 травня згадуємо, що українці воювали проти нацистів у складі семи армій – Червоної армії, Української повстанської армії, Війську польському, Французьких, Британських, Канадських збройних силах та армії США. Пам'яті 12 героїв і героїнь із сьогоднішнього дня на Майдані для кожного – виставка пам'яті вкладу кожного і всіх разом в тодішній битві», – повідомляє у Фейсбуці Український інститут національної пам'яті.

Амет-Хан Султан народився 20 жовтня 1920 року в Алупці. Батько – лакець (родом із аулу Цовкра-1 в Дагестані), мати – кримська татарка. По батькам Амет-Хана вважають своїм національним героєм як у Дагестані, так і кримські татари. Амет-Хан Султан здійснив 603 бойових вильоти, збив особисто 30 і у складі групи – 19 літаків люфтваффе (повітряні сили нацистської Німеччини – КР). За час льотної роботи пілот освоїв близько 100 типів літальних апаратів, його наліт склав 4237 годин. Загинув 1 лютого 1971 року при виконанні випробувального польоту на літаючій лабораторії Ту-16. Похований на Новодівичому кладовищі в Москві. Його ім'ям названо міжнародний аеропорт в столиці Дагестану – Махачкалі.

Джерело: Радіо Свобода