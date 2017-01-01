У Києві з нерухомістю ситуація набагато стабільніша, ніж у передмісті - експерт

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Будівництво ЖК «Перлина Ірпінських Липок» в місті Ірпінь Київської області заморожено з 2013 року

Важливо ретельно перевіряти репутацію забудовника та цікавитися комунікаціями населеного пункту, зазначив експерт

Квартири в передмісті столиці за, на перший погляд, привабливими цінами можуть обернутися для приватних інвесторів попаданням в чергову аферу на кшталт «Еліта-центру». Таку думку висловив в коментарі виданню «КП в Україні» президент Союзу фахівців з нерухомості України Віктор Несін.

«Одним з вирішальних факторів для потенційного покупця нерухомості є ціна. Знову-таки, чому варто сказати про міста-сателіти Києва, тому що найчастіше саме там забудовники пропонують дуже привабливі ціни, часом навіть нижче собівартості будівництва квадратного метра. На чому вони економлять, варто тільки здогадуватися. Півбіди, якщо економлять на якості матеріалів, комунікаціях і електропроводці. Але найбільше питання - це якщо ви сьогодні віддали гроші, а завтра отримаєте своє житло?»- зазначив експерт.

За його словами, ситуація нагадує азартну гру. «Може пощастить, а може, й ні. На жаль, у нас в Україні дуже багато таких ситуацій, як з «Еліта-центром». Особливо це стосується Київської області. Тягар інвесторів, на жаль, бажає бути легше», - заявив президент СФНУ, додавши: «Недавній приклад, Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) в Київській області зажадала до 23 травня 2017 року знести всі зведені об'єкти житлового комплексу «Празький квартал-2» (Петропавлівська Борщагівка) і повернути земельну ділянку, на якій будувався цей комплекс, в первісний стан. А все тому, що забудовник грубо порушив більшу частину існуючих в Україні будівельних, санітарних, пожежних та інших норм, що регулюють містобудівну діяльність. А хто буде повертати людям гроші за цей об'єкт - невідомо».

Він додав, що важливо ретельно перевіряти репутацію забудовника, цікавитися комунікаціями населеного пункту. «У Києві, ясна річ, потужна система обслуговування багатомільйонного мегаполісу, що далеко не завжди можна сказати про населені пункти області», - резюмував Віктор Несін.

Експерт додав, що існує ще одна проблема - нерозвинена інфраструктура передмістя, з якої люди стикаються після покупки нерухомості. Віктор Несін пояснив, що купуючи квартири в передмісті, люди часто стикаються з такими додатковими складнощами, як пробки на в'їзді до Києва, черги в медичних установах, нерозвинені сервіси на місцях тощо.

Для довідки. У минулому році Київська область обігнала столицю за темпами будівництва. За даними управлінь статистики, в 2016 році в області введено в експлуатацію 2,59 млн кв. м житла, що на 10,5% більше, ніж в 2015-му. Таким чином, пропозиція в передмісті значно перевищує попит.