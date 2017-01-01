У Києві з пневматичної зброї обстріляли автобус

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Фото: 112 Україна Правоохоронці з'ясували, що, ймовірно, стріляли з пневматичної зброї.

У столиці обстріляли маршрутний автобус, пасажири не постраждали

У Києві з пневматичної зброї обстріляли маршрутний автобус. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Інцидент стався у Святошинському районі.

Поліцейські проводять огляд місця події, збирають докази, опитують свідків і очевидців.

Водій автобуса розповів, що вчасно рейсу почув звук ударів. На автобусній зупинці він вирішив перевірити транспортний засіб, і помітив на п'яти вікнах пошкодження невеликих розмірів.

В автобусі перебувало 15 пасажирів. Ніхто не постраждав. Правоохоронці з'ясували, що, ймовірно, стріляли з пневматичної зброї.

Зараз правоохоронці проводять перевірку, після якої буде дана правова кваліфікація інциденту

Джерело: 112 Україна