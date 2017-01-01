  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Києві з пневматичної зброї обстріляли автобус

    • Сьогодні, 15:05
    • Розсилка
    <span>Правоохоронці з'ясували, що, ймовірно, стріляли з пневматичної зброї.</span>
    Фото: 112 Україна
    Правоохоронці з'ясували, що, ймовірно, стріляли з пневматичної зброї.

    У столиці обстріляли маршрутний автобус, пасажири не постраждали

    У Києві з пневматичної зброї обстріляли маршрутний автобус. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції. Інцидент стався у Святошинському районі.

    Поліцейські проводять огляд місця події, збирають докази, опитують свідків і очевидців.

    Водій автобуса розповів, що вчасно рейсу почув звук ударів. На автобусній зупинці він вирішив перевірити транспортний засіб, і помітив на п'яти вікнах пошкодження невеликих розмірів.

    В автобусі перебувало 15 пасажирів. Ніхто не постраждав. Правоохоронці з'ясували, що, ймовірно, стріляли з пневматичної зброї.

    Зараз правоохоронці проводять перевірку, після якої буде дана правова кваліфікація інциденту

    Джерело: 112 Україна

    Київ дороги стрільба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ