У Києві з пневматичної зброї обстріляли автобус
- Сьогодні, 15:05
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Фото: 112 Україна
Правоохоронці з'ясували, що, ймовірно, стріляли з пневматичної зброї.
У столиці обстріляли маршрутний автобус, пасажири не постраждалиУ Києві з пневматичної зброї обстріляли маршрутний автобус. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції. Інцидент стався у Святошинському районі.
Поліцейські проводять огляд місця події, збирають докази, опитують свідків і очевидців.
Водій автобуса розповів, що вчасно рейсу почув звук ударів. На автобусній зупинці він вирішив перевірити транспортний засіб, і помітив на п'яти вікнах пошкодження невеликих розмірів.
В автобусі перебувало 15 пасажирів. Ніхто не постраждав. Правоохоронці з'ясували, що, ймовірно, стріляли з пневматичної зброї.
Зараз правоохоронці проводять перевірку, після якої буде дана правова кваліфікація інциденту
Джерело: 112 Україна