У Києві з вини дорожньої служби зіткнулися кілька автомобілів, є потерпілі

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Дорожні служби вивернули з узбіччя на дорогу сніг, унаслідок чого водій Skoda Fabia не впорався з керуванням і врізався в Audi

В Оболонському районі Києва на Новокольцевій дорозі кілька автомобілів потрапили в ДТП, повідомляє «Еспрессо».

Відзначається, що дорожні служби вивернули з узбіччя на дорогу сніг, внаслідок чого водій Skoda Fabia не впорався з керуванням і врізався в Audi. Через деякий час водій Mitsubishi не зміг спрямувати своє авто і також скоїв зіткнення з Audi.

«Унаслідок ДТП водіїв Skoda і Audi, а також пасажирку Audi забрали до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Пасажирка і двоє дітей з Mitsubishi поїхали до лікарні самостійно», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Києві на Повітрофлотському проспекті вночі сталася масштабна ДТП. Водій автомобіля Daewoo Lanos на дуже високій швидкості (за інформацією свідків, 130-150 км/год) врізався в задню частину автомобіля Renault, який рухався в попутному напрямку. Автомобіль від удару вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою комунальних служб, яка перевозила близько 20 тонн снігу.