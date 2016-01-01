У Києві за участю родини президента запалили головну ялинку України

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На відкриття головної ялинки країни пускають через металодетектори

На Софійській площі у Києві родина президента України Петра Порошенка та Святий Миколай засвітили новорічну ялинку.

Всього на сотні киян та гостей міста, які прийшли подивитися на київську зимову красуню, виявилося чотири металодетектори. Біля ялинки зібрався натовп, повідомляють Українські новини.

Як відомо, основним символом цьогорічної ялинки буде Яворівська іграшка – це колір зелений, червоний і жовтий.

Новорічну ялинку прикрасили більше тисячі іграшок, які розробили майстри Явора Львівської області.

Також цього року вперше новорічне дерево стоятиме по центру Софіївської площі, щоб люди могли ходити навколо ялинки.

Організатори також повідомляли, що новорічна ялинка з сорту Біла ялиця може стояти без води 35-40 днів, їй 86 років.

Планується, що разом з головною новорічною ялинкою на Софійській площі у Києві мають засвітитися ялинки в один момент по всій країні.