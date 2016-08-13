У Києві за звільнення заручника вимагали 100 тисяч доларів

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Спецпризначенці

Співробітники карного розшуку провели спеціальну операцію із звільнення заручника, задіявши спецпризначенців

В Києві невідомі викрали одного з підприємців біля його будинку. За звільнення заручника вимагали від рідних потерпілого сто тисяч доларів. Поліція одразу розпочала пошуки чоловіка, йдеться у повідомленні поліції Київської області.

Правоохоронці з'ясували, що підприємця можуть незаконно тримати в одному з сіл броварського району. Співробітники карного розшуку та Головного управління поліції Київщини разом з прокуратурою провели спеціальну операцію із звільнення заручника, задіявши спецпризначенців.

«В результаті обшуку помешкання вилучили речові докази. У порядку ст. 208 КПК затримали господаря будинку, який у себе в підвалі тримав прив'язаним підприємця. Ним виявився 25-річний місцевий мешканець», - повідомив Дмитро Ценов, начальник поліції Київщини.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ст. 187 (розбійний напад), ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють інших причетних до злочину.