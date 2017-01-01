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    У Києві захворюваність на грип знову пішла вгору

    • Сьогодні, 16:57
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    Захворюваність на грип і ГРВІ
    Захворюваність на грип і ГРВІ

    Спостерігається зростання захворюваності на 8,3% за рахунок дітей

    З 6 до 8 лютого в Києві зареєстровано 14 289 хворих на грип і ГРВІ проти 13 099 за аналогічний період минулого тижня. Так, спостерігається зростання захворюваності на 8,3% за рахунок дитячого населення. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

    «За зазначений період захворіло 10 117 дітей проти 8 866 – зростання на 12,4%, зокрема, є зростання захворюваності серед дітей до одного року на 9,6%, від 1 до 4 років – на 11%, від 5 до 9 років – на 12,8%, від 10 до 14 років – на 16,1%, від 15 до 17 років – на 7,1%, а серед школярів – на 13,9%. Варто зауважити, що кількість захворілих на грип і ГРВІ серед дорослих зменшилася на 1,5%», – зазначив Поворозник.

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    За його словами, за звітний період до лікувальних установ госпіталізовано 160 осіб, у тому числі 111 дітей.

    «Наразі в зв’язку з відсутністю понад 20% учнів через захворювання на грип і ГРВІ в трьох школах Дніпровського та Деснянського районів частково (покласово) призупинено навчально-виховний процес», – повідомив заступник голови КМДА.

    Він також нагадав, що керівники закладів освіти мають право приймати рішення щодо призупинення навчально-виховного процесу за відсутності 20% дітей від загальної кількості учнів із причини захворювання на грип та інші респіраторні захворювання як на рівні школи, так і на рівні класу. До прийняття такого рішення рекомендовано залучати батьківські комітети й дослухатися до них.

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