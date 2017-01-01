У Києві замінували суд, де мали розглядати справу Переломи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв Сергій Перелома

Нову дату засідання у суді ще не призначили

У Києві невідомі повідомили про загрозу вибуху в Апеляційному суді, де мали розглядати апеляцію щодо запобіжного заходу екс-очільнику наглядової ради Одеського припортового заводу Сергію Переломі, який фігурує у справі екс-депутата Миколи Мартиненка. Про це розповіли охоронці суду.

Відвідувачів та працівників суду вивели з будівлі.

Наразі невідомо, на коли перенесено засідання у справі Переломи, проте зазначається, що на сьогодні роботу суду скасовано.

Нагадаємо, другого фігуранта справи проти екс-депутата Миколи Мартиненка про завдання збитків ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз Україна» Сергія Перелому затримали у ніч проти 21 квітня.

Затриманого, як і Мартиненка, підозрюють у створенні злочинної організації і розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем.

До того ж Перелома фігурує у справі щодо завдання збитків ПАТ «Одеський припортовий завод».

Джерело: УНІАН