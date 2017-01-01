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    У Києві замінували суд, де мали розглядати справу Переломи

    • Сьогодні, 15:06
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    <span>Сергій Перелома</span>
    Фото: Станіслав Груздєв
    Сергій Перелома

    Нову дату засідання у суді ще не призначили

    У Києві невідомі повідомили про загрозу вибуху в Апеляційному суді, де мали розглядати апеляцію щодо запобіжного заходу екс-очільнику наглядової ради Одеського припортового заводу Сергію Переломі, який фігурує у справі екс-депутата Миколи Мартиненка. Про це розповіли охоронці суду.

    Відвідувачів та працівників суду вивели з будівлі.

    Наразі невідомо, на коли перенесено засідання у справі Переломи, проте зазначається, що на сьогодні роботу суду скасовано.

    Нагадаємо, другого фігуранта справи проти екс-депутата Миколи Мартиненка про завдання збитків ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз Україна» Сергія Перелому затримали у ніч проти 21 квітня.

    Затриманого, як і Мартиненка, підозрюють у створенні злочинної організації і розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем.

    До того ж Перелома фігурує у справі щодо завдання збитків ПАТ «Одеський припортовий завод».

    Джерело: УНІАН

    завод Україна
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