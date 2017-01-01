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    У Києві застрелили колишнього керівника «Укрспирту» – ЗМІ

    • Сьогодні, 10:09
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    За інформацією ЗМІ, загиблий – Віктор Панков

    Вранці 30 травня у столиці застрелили колишнього в.о. директора ДП «Укрспирт» Віктора Панкова.

    Про це пише УНН.

    Пригода сталася орієнтовно вранці поблизу ТЦ «Алладін» по вул. Гришка. Невідомий здійснив постріли у перехожого з автомобіля «Ауді». Пішохід загинув на місці.

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    За інформацією джерела ЗМІ, загиблий – Віктор Панков, 1968 року народження, співробітник «Укрспирту».

    Зауважимо, що у 2014 році Панков виконував обов’язки директора підприємства.

    Нагадаємо, раніше з’явилася інформація про вбивство на вулиці Гришка у столиці.

    Попередньо встановлено, що потерпілий дістав смертельне вогнепальне поранення в спину.

    На місці працюють слідчо-оперативні групи Дарницького та Головного управлінь поліції.

    Правоохоронці розшукують стрільця.

    У столиці введено план «Перехоплення».

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