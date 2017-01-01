У Києві застрелили колишнього керівника «Укрспирту» – ЗМІ
- Сьогодні, 10:09
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За інформацією ЗМІ, загиблий – Віктор Панков
Вранці 30 травня у столиці застрелили колишнього в.о. директора ДП «Укрспирт» Віктора Панкова.
Про це пише УНН.
Пригода сталася орієнтовно вранці поблизу ТЦ «Алладін» по вул. Гришка. Невідомий здійснив постріли у перехожого з автомобіля «Ауді». Пішохід загинув на місці.
За інформацією джерела ЗМІ, загиблий – Віктор Панков, 1968 року народження, співробітник «Укрспирту».
Зауважимо, що у 2014 році Панков виконував обов’язки директора підприємства.
Нагадаємо, раніше з’явилася інформація про вбивство на вулиці Гришка у столиці.
Попередньо встановлено, що потерпілий дістав смертельне вогнепальне поранення в спину.
На місці працюють слідчо-оперативні групи Дарницького та Головного управлінь поліції.
Правоохоронці розшукують стрільця.
У столиці введено план «Перехоплення».