У Києві застрелили колишнього керівника «Укрспирту» – ЗМІ

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За інформацією ЗМІ, загиблий – Віктор Панков

Вранці 30 травня у столиці застрелили колишнього в.о. директора ДП «Укрспирт» Віктора Панкова.

Про це пише УНН.

Пригода сталася орієнтовно вранці поблизу ТЦ «Алладін» по вул. Гришка. Невідомий здійснив постріли у перехожого з автомобіля «Ауді». Пішохід загинув на місці.

За інформацією джерела ЗМІ, загиблий – Віктор Панков, 1968 року народження, співробітник «Укрспирту».

Зауважимо, що у 2014 році Панков виконував обов’язки директора підприємства.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація про вбивство на вулиці Гришка у столиці.

Попередньо встановлено, що потерпілий дістав смертельне вогнепальне поранення в спину.

На місці працюють слідчо-оперативні групи Дарницького та Головного управлінь поліції.

Правоохоронці розшукують стрільця.

У столиці введено план «Перехоплення».