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    У Києві затримали адвокатів, які вимагали у бізнесмена $1,3 млн

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    Затримання злочинців під час одержання частини грошей
    Затримання злочинців під час одержання частини грошей

    10 травня після отримання першої частини коштів у сумі 50 тис. доларів США так званих захисників та їхнього співучасника затримано

    Головною військовою прокуратурою спільно з Управлінням карного розшуку Головного управління Національної поліції в Києві припинено злочинну діяльність трьох осіб, які вимагали 1,3 млн доларів США. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

    «Упродовж 2015–2017 років, під час надання правової допомоги та здійснення захисту обвинуваченого у кримінальному провадженні, заволодівши документами щодо фінансово-господарської діяльності ряду суб’єктів господарської діяльності, двоє адвокатів Ради адвокатів Київської області вимагали від керівника одного з підприємств кошти у сумі 1,31 млн доларів США. При цьому зловмисники вимагали вказану суму начебто для передачі генеральному прокурору України», – йдеться в повідомленні.

    За даними слідчих, вимагання супроводжувалося погрозами передати до правоохоронних органів документи, в яких містилася інформація щодо протиправної, на їхню думку, діяльності потерпілого, що неодмінно призведе до притягнення його до кримінальної відповідальності, завдасть шкоди діловій репутації та спричинить відмову контрагентів від подальшої співпраці.

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    У Києві затримали адвокатів, які вимагали у бізнесмена $1,3 млн
    У Києві затримали адвокатів, які вимагали у бізнесмена $1,3 млн
    У Києві затримали адвокатів, які вимагали у бізнесмена $1,3 млн

    «Завдяки зверненню до Генеральної прокуратури керівника підприємства, у якого вимагали гроші, вдалося припинити злочинну діяльність зазначених осіб. 10 травня 2017 року, безпосередньо після отримання першої частини коштів у сумі 50 тис. доларів США, так званих захисників та їхнього співучасника затримано за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 189 (вимагання) КК України», – повідомляє ГПУ.

    На цей час проводяться першочергові слідчі дії, всім затриманим повідомлено про підозру у скоєнні вказаного особливо тяжкого злочину, готуються клопотання до слідчого судді щодо застосування стосовно підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Розслідування вказаного кримінального провадження генеральним прокурором України доручено слідчим Головної військової прокуратури.

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