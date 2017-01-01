У Києві затримали адвокатів, які вимагали у бізнесмена $1,3 млн

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Затримання злочинців під час одержання частини грошей

10 травня після отримання першої частини коштів у сумі 50 тис. доларів США так званих захисників та їхнього співучасника затримано

Головною військовою прокуратурою спільно з Управлінням карного розшуку Головного управління Національної поліції в Києві припинено злочинну діяльність трьох осіб, які вимагали 1,3 млн доларів США. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

«Упродовж 2015–2017 років, під час надання правової допомоги та здійснення захисту обвинуваченого у кримінальному провадженні, заволодівши документами щодо фінансово-господарської діяльності ряду суб’єктів господарської діяльності, двоє адвокатів Ради адвокатів Київської області вимагали від керівника одного з підприємств кошти у сумі 1,31 млн доларів США. При цьому зловмисники вимагали вказану суму начебто для передачі генеральному прокурору України», – йдеться в повідомленні.

За даними слідчих, вимагання супроводжувалося погрозами передати до правоохоронних органів документи, в яких містилася інформація щодо протиправної, на їхню думку, діяльності потерпілого, що неодмінно призведе до притягнення його до кримінальної відповідальності, завдасть шкоди діловій репутації та спричинить відмову контрагентів від подальшої співпраці.

«Завдяки зверненню до Генеральної прокуратури керівника підприємства, у якого вимагали гроші, вдалося припинити злочинну діяльність зазначених осіб. 10 травня 2017 року, безпосередньо після отримання першої частини коштів у сумі 50 тис. доларів США, так званих захисників та їхнього співучасника затримано за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 189 (вимагання) КК України», – повідомляє ГПУ.

На цей час проводяться першочергові слідчі дії, всім затриманим повідомлено про підозру у скоєнні вказаного особливо тяжкого злочину, готуються клопотання до слідчого судді щодо застосування стосовно підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Розслідування вказаного кримінального провадження генеральним прокурором України доручено слідчим Головної військової прокуратури.