У Києві затримали чергового грузинського «злодія в законі»

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Фото: Нацполіція У Києві затримали грузинського «злодія в законі»

Грузинського «злодія в законі» видворили за межі України із забороною в’їзду на три роки

У Києві затримали і видворили з України чергового грузинського «злодія в законі» Левана Цинцадзе.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Повідомляють, що громадянин Грузії Леван Цинцадзе був «коронований» у 2012 році на території Греції та отримав прізвисько «Коста». Сьогодні його видворили за межі України із забороною в’їзду на три роки.

Згідно з даними Інтерполу, Цинцадзе вже заарештовували в Греції за організацію злочинних груп, причетних до скоєння крадіжок.

«Суспільна небезпека від перебування Цинцадзе на території України полягає у спробі встановити контроль за протиправною діяльністю організованих злочинних угруповань, які скоюють тяжкі та особливо тяжкі злочини», – повідомляють у поліції.