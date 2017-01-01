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    У Києві затримали чергового грузинського «злодія в законі»

    • Сьогодні, 06:28
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    У Києві затримали грузинського &laquo;злодія в законі&raquo;
    Фото: Нацполіція
    У Києві затримали грузинського «злодія в законі»

    Грузинського «злодія в законі» видворили за межі України із забороною в’їзду на три роки

    У Києві затримали і видворили з України чергового грузинського «злодія в законі» Левана Цинцадзе.

    Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

    Повідомляють, що громадянин Грузії Леван Цинцадзе був «коронований» у 2012 році на території Греції та отримав прізвисько «Коста». Сьогодні його видворили за межі України із забороною в’їзду на три роки.

    Згідно з даними Інтерполу, Цинцадзе вже заарештовували в Греції за організацію злочинних груп, причетних до скоєння крадіжок.

    «Суспільна небезпека від перебування Цинцадзе на території України полягає у спробі встановити контроль за протиправною діяльністю організованих злочинних угруповань, які скоюють тяжкі та особливо тяжкі злочини», – повідомляють у поліції. 

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    У Києві затримали чергового грузинського «злодія в законі»
    У Києві затримали чергового грузинського «злодія в законі»
    У Києві затримали чергового грузинського «злодія в законі»
    У Києві затримали чергового грузинського «злодія в законі»

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