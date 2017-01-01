У Києві затримали і депортували «злодія в законі» із прізвиськом «Джоні Кутаїський»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні 42-річний «Джоні Кутаїський» мав намір установити та розширювати свій вплив на кримінальні процеси як у столиці, так і в інших регіонах

Київські оперативники затримали «злодія в законі», який «кришував» квартирних злодіїв.

Про це повідомляє «Київ оперативний» на своїй сторінці у Фейсбук.

В Україні 42-річний «Джоні Кутаїський», який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів, мав намір установити та розширювати свій вплив на кримінальні процеси як у столиці, так і в інших регіонах.

До оперативників столичного главку поліції надійшла інформація про перебування у місті «злодія в законі» із кримінальним прізвиськом «Джоні Кутаїський».

«Злодій, який знаходився на території України з 2016 року, у столиці займався вирішенням організаційних питань, зокрема координував діяльність «квартирних крадіїв» та для підтримання злочинних традицій залучав до протиправної діяльності молодь.

Крім того, у Києві він зустрічався із представниками злочинного середовища найвищої ланки та у його обов’язки входила організація та проведення так званих «злодійських сходок», – розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

За інформацією оперативних служб, Джоні Хатчапурідзе, він же «Джоні Кутаїський», був коронований у 1998 році у Москві. У минулому неодноразово притягувався до відповідальності за тяжкі та особливо тяжкі злочини, скоєні на території Грузії та Російської Федерації. Останній раз він був засуджений у Грузії на 23 роки позбавлення волі за збут наркотиків, з яких відбув 8 років, та у 2016 році був звільнений по амністії.

Правоохоронці ретельно спланували операцію щодо його затримання: усе відбулося на столичному проспекті Бажана.

«Після проведення усіх практичних заходів «Джоні Кутаїського» депортували до турецького Стамбула із забороною в’їзду на територію України строком на три роки», – зазначив Крищенко.