У Києві затримали скандальну росіянку, яка втекла зі львівської психлікарні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олена Яковлєва

В одній з мешканок столичного хостела громадяни впізнали втікачку з Львівської психіатричної лікарні Олену Яковлєву, про яку йшлося у повідомленнях поліції

Правоохоронці затримали у Києві скандальну росіянку Олену Яковлєву, яка втекла зі львівської психлікарні. Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Львівщини.

В одному із хостелів Києва 21 січня громадяни впізнали втікачку з Львівської психіатричної лікарні, про яку йшлося у повідомленнях поліції. Про це було повідомлено працівникам столичної поліції на оперативну лінію «102».

Жінка справді виявилася 31-річною громадянкою Російської Федерації, яка 18 січня втекла з психіатричної лікарні Львова, де за рішенням суду проходила стаціонарну психіатричну експертизу після скоєння хуліганських дій у державній установі Львова.

Жінку затримали в порядку ст. 208 КПК України. Найближчим часом суд обере їй міру запобіжного заходу.

Відкриті кримінальні провадження за ч. 1, ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство, карається позбавленням волі на строк до чотирьох років) та ч. 2 ст. 345 КК України (погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу, у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків – карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на той самий строк).

Правоохоронці встановлюють походження коштів, на які втікачка доїхала до Києва, придбала одяг та оплачувала проживання у хостелі, а також можливу причетність до цього інших осіб (спільників). Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, влітку 2016 року Яковлєва народила дитину і залишила її у пологовому будинку. Згодом повернулася і вимагала від працівників повернути маля. Однак на той час дитина вже перебувала у дитячому будинку. Почувши це, жінка побила працівницю медичного закладу.

Згодом Яковлєва в одному з відділень РАЦСу вимагала свідоцтво про народження дитини. Після відмови вона побила вікна в установі і облила кислотою одну з працівниць.

Поліція відкрила кримінальну справу, яку слухав Личаківський районний суд. Згідно з ухвалою суду, Яковлєву відправили на судово-психіатричну експертизу. Однак вночі 18 січня вона втекла зі Львівської психіатричної лікарні.