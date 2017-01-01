У Києві затримали валютників, які ошукали громадян на 12 млн грн

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Приміщення, орендоване аферистами

Злочинці розміщували на відповідних сайтах оголошення про обмін іноземної валюти на національну від 10 тисяч до 200 тисяч доларів США

Під виглядом обміну валюти аферисти заволодівали грошима громадян. 4 травня зловмисників затримали працівники Управління захисту економіки в м. Києві Нацполіції, слідчого управління та карного розшуку столичного Главку поліції із залученням полку поліції особливого призначення. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

До вчинення злочину причетні двоє громадян 23-х та 25-ти років. «Вони розміщували на відповідних сайтах оголошення про обмін іноземної валюти на національну від 10 тисяч до 200 тисяч доларів США. Заманювали потенційних жертв-клієнтів вигідним курсом. В подальшому заздалегідь орендували по підробленим документам приміщення, обладнаного під пункт обміну валют. У визначений час клієнт приходив до пункту, передавав гроші у віконце, але назад їх не отримував. Шахраї зникали разом з коштами через запасний вихід», - повідомляє прес-служба.

У межах кримінального провадження поліцейські довели їх причетність до скоєння декількох аналогічних правопорушень на території столиці. На їх рахунку 12 епізодів. Сума коштів, якою вони заволоділи становить 11,7 мільйонів гривень.

Затриманим повідомлено про підозру за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. На даний час вони знаходяться у ізоляторі тимчасового тримання та чекають на обрання їм міри запобіжного заходу.

Слідство у справі триває. Поліцейські проводять заходи на встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного правопорушення, а також причетність їх до вчинення аналогічних фактів як на території Києва, так і на території інших регіонів.