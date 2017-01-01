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    У Києві затримано 24 активісти ОУН

    • Сьогодні, 14:26
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    Активісти ОУН кидали димові шашки
    Активісти ОУН кидали димові шашки

    Крім того, затримано ще одного громадянина за використання забороненої символіки

    У Києві поліція затримала 24 активістів Організації українських націоналістів за підозрою в хуліганстві.

    Про це на брифінгу повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

    «Взагалі затримано 24 людини», – сказав він.

    За його словами, вони перебувають у відділенні поліції.

    Також затримано ще одного громадянина за використання забороненої символіки.

    Під час акцій до Дня перемоги в цілому по Україні затримано 45 осіб, повідомив перший заступник глави МВС Сергій Яровий.

    За даними МВС, в Україні для забезпечення громадського порядку працює 30 тис. правоохоронців, а у пам'ятних заходах взяло участь 50 тис. осіб.

    Як повідомлялося, під час забезпечення безпеки учасників масових заходів дістали тілесні ушкодження вісім працівників поліції.

    Станом на 13:00 відкрито два кримінальних провадження: за статтями 296 (хуліганство) і 342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органа, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) Кримінального кодексу України.

    Активісти із заблокованого офісу ОУН у Києві кидали яйця, картоплю, пакети з фарбою і димові шашки в учасників ходи «Ніхто не забутий, ніщо не забуте».

    Поліція із посиланням на лікарів повідомила про поранення одного правоохоронця

    Джерело: Українські новини

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