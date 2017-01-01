У Києві затримано 24 активісти ОУН

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Активісти ОУН кидали димові шашки

Крім того, затримано ще одного громадянина за використання забороненої символіки

У Києві поліція затримала 24 активістів Організації українських націоналістів за підозрою в хуліганстві.

Про це на брифінгу повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

«Взагалі затримано 24 людини», – сказав він.

За його словами, вони перебувають у відділенні поліції.

Також затримано ще одного громадянина за використання забороненої символіки.

Під час акцій до Дня перемоги в цілому по Україні затримано 45 осіб, повідомив перший заступник глави МВС Сергій Яровий.

За даними МВС, в Україні для забезпечення громадського порядку працює 30 тис. правоохоронців, а у пам'ятних заходах взяло участь 50 тис. осіб.

Як повідомлялося, під час забезпечення безпеки учасників масових заходів дістали тілесні ушкодження вісім працівників поліції.

Станом на 13:00 відкрито два кримінальних провадження: за статтями 296 (хуліганство) і 342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органа, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) Кримінального кодексу України.

Активісти із заблокованого офісу ОУН у Києві кидали яйця, картоплю, пакети з фарбою і димові шашки в учасників ходи «Ніхто не забутий, ніщо не забуте».

Поліція із посиланням на лікарів повідомила про поранення одного правоохоронця.

Джерело: Українські новини