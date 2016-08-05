У Києві затримано озброєних громадян Грузії і Чечні

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Один з чоловіків і пред’явив посвідчення Чеченського батальйону

Під час нічного патрулювання в центрі Києва на вулиці Басейній був затриманий автомобіль Mercedes ML з грузинськими номерами. Про це повідомив «Київ Оперативний» на сторінці в Facebook.

За описом він був схожий на автомобіль грабіжників. При поверхневому огляді у водія громадянина Грузії, виявили два пістолети Glock і Стєчкіна (АПС) з бойовими патронами.

Один з чоловіків Тимур Махаурі пред’явив посвідчення Чеченського батальйону імені Мансура.

Посвідчення виписане на українській мові. Згідно нього, чоловік є розвідником Добровольчого міжнародного миротворчого батальйону, який базується в секторі «М» в зоні АТО.