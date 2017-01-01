У Києві завтра буде хмарно і вітряно

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Фото: Вечерний Киев Температура вночі 5-7 градусів тепла, вдень - близько 20 градусів.





Синоптики не прогнозують дощі до вихідних

Синоптики попереджають про сильний вітер у Києві 25-26 квітня. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації, передає «Главком».

«За попередженням Українського гідрометцентру, до кінця доби 25 квітня та вдень 26 квітня в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за прогнозами синоптики, у Києві завтра очікується мінлива хмарність, без опадів.

Температура вночі 5-7 градусів тепла, вдень - близько 20 градусів. Повідомляється, що така ситуація зберігатиметься в Києві протягом тижня. Лише 30 квітня вночі очікується помірний, а вдень - невеликий короткочасний дощ, гроза.

Як повідомляв «Главком», найближчої доби на більшу частину території України пошириться тепле повітря з південного заходу Європи, але підвищення температури супроводжуватиме посиленням вітру, а в західні області атмосферний фронт принесе короткочасні дощі.