У Києві зіштовхнулися мікроавтобус і легковик, є постраждалі
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ДТП сталося біля залізничної станції «Київ-Волинський»
У столиці біля залізничної станції «Київ-Волинський» сталася ДТП за участю мікроавтобуса й легковика Hyundai.
Про це повідомляє Dtp.kiev.ua.
«Зіткнення буса і Хюндай. Є дані про постраждалих», - зазначається в повідомленні.
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