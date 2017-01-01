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    У Києві зіштовхнулися мікроавтобус і легковик, є постраждалі

    • Сьогодні, 15:46
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    ДТП
    ДТП

    ДТП сталося біля залізничної станції «Київ-Волинський»

    У столиці біля залізничної станції «Київ-Волинський» сталася ДТП за участю мікроавтобуса й легковика Hyundai.

    Про це повідомляє Dtp.kiev.ua.

    «Зіткнення буса і Хюндай. Є дані про постраждалих», - зазначається в повідомленні.

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    У коментарях пишуть про погану дорогу в тому районі й припускають, що хтось із водіїв намагався об’їхати яму.

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    У Києві зіштовхнулися мікроавтобус і легковик, є постраждалі
    У Києві зіштовхнулися мікроавтобус і легковик, є постраждалі
    У Києві зіштовхнулися мікроавтобус і легковик, є постраждалі
    У Києві зіштовхнулися мікроавтобус і легковик, є постраждалі
    У Києві зіштовхнулися мікроавтобус і легковик, є постраждалі
    У Києві зіштовхнулися мікроавтобус і легковик, є постраждалі

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