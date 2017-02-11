У Києві зіткнулися два вантажних потяги: 7 вагонів зійшло з рейок

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В результаті зіткнення зійшли з колій та були пошкоджені 6 зернових вагонів та 1 цистерна

У Солом'янському районі Києва поблизу Поста-Волинського зіткнулися два вантажних залізничних потяги.

Про це повідомляє «Еспресо».

Згідно з повідомленням, в результаті зіткнення зійшли з колій та були пошкоджені 6 зернових вагонів та 1 цистерна.

«У склад вагонів із цистерн, що стояв у залізничному відстійнику, задом в'їхав зерновий склад, що рухався зі сторони Вишневого», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, люди внаслідок аварії не постраждали.

За попередньою інформацією, причиною аварії могло стати те, що склад з цистернами стояв дуже близько до стрілочних переводів.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група, працівники залізниці та співробітники служби з надзвичайних ситуацій.