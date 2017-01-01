У Києві знесли нещодавно виявлений пам'ятник Леніну

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Скріншот знесення

Пам'ятник вже два роки як мали демонтувати відповідні служби

У Києві 12 травня знесли можливо останній пам'ятник Леніну, який розміщувався у Голосіївському районі міста.

Відповідне відео розміщено FrozenNоseStudio на Youtube, де можна побачити, як троє чоловіків з мотузками його повалили.

Зазначимо, що за законом про декомунізацію пам'ятник вже два роки як мали демонтувати, однак він залишався «непоміченим».

Нагадаємо, у Києві зруйнували інсталяцію на місці пам’ятника Леніну.

Інсталяцію було створено із живих рослин. Волонтерів закликали до спільного відновлення інсталяції, яка триватиме до 17 травня.

Джерело: Громадське