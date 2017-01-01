У Києві зник безвісти молодий чоловік

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Василь Дяченко

Хлопець повинен був їхати до Львова

У Києві 27 квітня пропав без вісти 28-річний Василь Дяченко.

Саме цього дня молодий чоловік останній раз виходив на зв'язок.

Наступного дня, 28 квітня, хлопець повинен був їхати на машині «Сітроен Джампер» білого кольору до Львова. Але на зв'язок вже не вийшов.

Як стало відомо Хроніці.інфо, 2 травня його двоюрідному братові дзвонили з Броварської центральної лікарні. При цьому персонал лікарні відмовляється давати інформацію стороннім особам, крім співробітників поліції.