У Києві зникли документи про вивезення снігу за часів Черновецького

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Київська мерія не змогла надати документи про вивезений сніг за роки, коли столицею керував Леонід Черновецький

«Главком» порівняв кількість вивезеного з Києва снігу із розміром сніжного покриву з 2011 по 2016 роки. Водночас КМДА не змогла надати інформацію про вивезений сніг з 2006 по 2010 роки, коли столицею керував мер Леонід Черновецький. Ці дані відсутні в архівах.

«Главком» запросив дані Київської міської адміністрації про обсяг снігу, який вивозили зі столиці за останні роки, кількість задіяної снігоприбиральної техніки та обсяг пального, яке було витрачено на ці цілі. Паралельно «Главком» звернувся до Гідрометцентру із проханням надати інформацію щодо висоти сніжного покриву по роках.

Як з'ясувалось, обсяг вивезеного снігу з року в рік може відрізнятись майже у 10 (!) разів, у той час як кількість снігового покриву відрізнялась у досліджуваний період менше, ніж у п’ять разів. Понад те, офіційні дані свідчать: що менше випадає снігу, то більше комунальної техніки влада застосовувала для його прибирання.

У столиці вивезенням снігу займається низка організацій: шляхово-експлуатаційні підприємства «Київавтодору», структури житлово-комунального господарства, метрополітен та інші.

Найбільший обсяг роботи з очищення тротуарів та доріг міста припадає на «Київавтодор», саме від нього «Главком» отримав інформацію про кількість вивезеного снігу. Відповідно до інформації, наданої «Київавтодором», узимку 2012/2013 рр. (легендарний сніговий колапс припав саме на цей сезон) з доріг та тротуарів Києва вивезено 287,9 тис. тонн снігу. Водночас у 2014/2015 рр. столиця позбулася приблизно вдесятеро меншого обсягуснігу – лише 29 тис. тонн. При цьому в першому випадку сумарний сніговий покрив дорівнював 150 сантиметрам, а у другому – майже у п’ять разів менше, 33 сантиметрам (сума середньої щомісячної висоти зимового покриву протягом осінньо-зимового сезону).

Протиріччя у боротьбі зі снігом можна знайти, порівнюючи будь-які сезони. Наприклад, у 2015/2016 рр. сніговий покрив був меншим, ніж у попередньому сезоні: 24 см проти 33 см. Але «Київавтодор» вивіз зі столиці майже вдвічі більше, ніж попереднього року: 58,4 тис. тонн проти 29 тис. тонн у 2014/2015 рр.

Водночас, відповідно до наданої інформації, в архівах Київської міської державної адміністрації не збереглися дані про кількість снігу, який вивозили з Києва за часів роботи мера Леоніда Черновецького. «Главком» просив надати інформацію щодо очищення Києва від снігу за останніх 10 років. Як виявилося, збереглися дані лише з 2011 року.

Детальніше читайте: «Зимові парадокси Києва: Що менше випадає снігу, то більше витрачається на його прибирання»