У Києві зносять прибутковий будинок 19-го століття

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Будівля є приватною власністю

У Києві руйнують прибутковий будинок XIX століття чернігівського купця Вертипороха. Про це повідомила киянка Олена на своїй сторінці в Facebook. Вона опублікувала фото і відео, як руйнують будову, зняті з сусіднього будинку.

«А тим часом на Подолі руйнують старий будинок, який ще років 10-15 тому можна було врятувати ... Але «приватна власність» ... а тепер що буде на розі Щекавицької і Межигірської?», - написала вона.

Раніше повідомлялося, що архітектори пропонують замінити будівлю театру на Подолі будинком в італійському стилі. «Проект вже закінчили. Зробили альтернативне бачення, яким би міг бути цей театр», - сказав архітектор Герман Волга.