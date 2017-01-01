У Києві знову прорвало трубу: автомобіль провалився під асфальт

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Фото: dtp.kiev.ua

Інцидент стався у Солом'янському районі столиці

Через прорив труби у Солом’янському районі Києва під асфальт провалився автомобіль.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

«У Києві в Солом’янському районі через прорив труби провалився під асфальт автомобіль Фольксваген», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для того щоб дістати авто, на місце події приїхали рятувальники.

Як повідомляв «Главком», 29 травня у Києві на Голосіївському проспекті прорвало водопровід, унаслідок чого було пошкоджено п'ять автомобілів і вікна будівлі, розташованої поруч з аварією.

Аварія сталася внаслідок розриву труби і виходу води на поверхню.

У ПАТ «Київенерго» повідомили, що прорив стався через проведення гідравлічних випробувань. І оскільки ця ділянка тепломережі експлуатується з 1979 року, вона вичерпала свій 25-річний нормативний ресурс. Через це і стався витік на поверхню охолодженої тепломережної води і утворилася вимоїна на прибудинковій території розміром 2х3 м.

У компанії також додали, що людям, чиє майно постраждало, переживати не варто і всі збитки потерпілим буде компенсовано «в установленому законодавством порядку».

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