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    У Києві знову прорвало трубу: автомобіль провалився під асфальт

    • Сьогодні, 15:44
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    Фото:&nbsp;dtp.kiev.ua
    Фото: dtp.kiev.ua

    Інцидент стався у Солом'янському районі столиці

    Через прорив труби у Солом’янському районі Києва під асфальт провалився автомобіль.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

    «У Києві в Солом’янському районі через прорив труби провалився під асфальт автомобіль Фольксваген», — йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що для того щоб дістати авто, на місце події приїхали рятувальники.

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    У Києві знову прорвало трубу: автомобіль провалився під асфальт
    У Києві знову прорвало трубу: автомобіль провалився під асфальт
    У Києві знову прорвало трубу: автомобіль провалився під асфальт
    У Києві знову прорвало трубу: автомобіль провалився під асфальт
    Фото: dtp.kiev.ua

    Як повідомляв «Главком», 29 травня у Києві на Голосіївському проспекті прорвало водопровід, унаслідок чого було пошкоджено п'ять автомобілів і вікна будівлі, розташованої поруч з аварією.

    Аварія сталася внаслідок розриву труби і виходу води на поверхню.

    У ПАТ «Київенерго» повідомили, що прорив стався через проведення гідравлічних випробувань. І оскільки ця ділянка тепломережі експлуатується з 1979 року, вона вичерпала свій 25-річний нормативний ресурс. Через це і стався витік на поверхню охолодженої тепломережної води і утворилася вимоїна на прибудинковій території розміром 2х3 м.

    У компанії також додали, що людям, чиє майно постраждало, переживати не варто і всі збитки потерпілим буде компенсовано «в установленому законодавством порядку».

    Дивіться також матеріал: Прорив теплотраси у Києві. Жахливі наслідки аварії (фоторепортаж)

     

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