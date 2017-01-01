У Києві знову затопило вулицю Борщагівську

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На Борщагівській стався прорив

Закритий проїзд від Повітрофлотського проспекту до Політехнічного провулка

У Києві через прорив водопроводу діаметром 500 мм затопило ділянку вулиці Борщагівської на відрізку від Повітрофлотського проспекту до Політехнічного провулка.

Про це йдеться на сайті КМДА.

Аварійна бригада ПАТ «Київводоканал» почала локалізацію пошкодження. На місці також працюють рятувальники.

Аварійна бригада працює над локалізацією пошкодження

Це вже не перший прорив на Борщагівській. Попереднього разу це сталося 15 березня.