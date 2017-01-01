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У Києво-Святошинській адміністрації сталися сутички

В адміністрації наразі знаходяться чинні і колишні працівники та правоохоронці

У Києві у будівлі Києво-Святошинської адміністрації сталися сутички через екс-голову відомства, який намагався провести незаконне засідання і поновитися на посаді.

Про це повідомила прес-служба Шевченківського управління поліції.

За словами поліції, інцидент зареєстрований о 20:48 26 травня.

«Там склалася така ситуація. Є діючий голова адміністрації і старий голова, який хоче відновитися на посаді. Він зібрав декілька поплічників і хотів проводити засідання. Зараз на місці вирішують, хто буде керувати», — повідомили у поліції.

В адміністрації наразі знаходяться чинні працівники, колишні та правоохоронці.

«По приїзду правоохоронців бійок не було, хоча там вони починалися», — додали у коментарі Громадському в поліції.

Джерело: Громадське