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    У Києво-Святошинській адміністрації сталися сутички

    • Вчора, 23:44
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    У Києво-Святошинській адміністрації сталися сутички
    У Києво-Святошинській адміністрації сталися сутички

    В адміністрації наразі знаходяться чинні і колишні працівники та правоохоронці

    У Києві у будівлі Києво-Святошинської адміністрації сталися сутички через екс-голову відомства, який намагався провести незаконне засідання і поновитися на посаді.

    Про це  повідомила прес-служба Шевченківського управління поліції.

    За словами поліції, інцидент зареєстрований о 20:48 26 травня.

    «Там склалася така ситуація. Є діючий голова адміністрації і старий голова, який хоче відновитися на посаді. Він зібрав декілька поплічників і хотів проводити засідання. Зараз на місці вирішують, хто буде керувати», — повідомили у поліції.

    В адміністрації наразі знаходяться чинні працівники, колишні та правоохоронці.

    «По приїзду правоохоронців бійок не було, хоча там вони починалися», — додали у коментарі Громадському в поліції.

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    У Києво-Святошинській адміністрації сталися сутички
    У Києво-Святошинській адміністрації сталися сутички
    У Києво-Святошинській адміністрації сталися сутички
    У Києво-Святошинській адміністрації сталися сутички

    Джерело: Громадське

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