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    У Київ через негоду обмежено в’їзд вантажівок

    • Вчора, 20:18
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    Очищення київських вулиць від снігу
    Очищення київських вулиць від снігу

    Такий крок дозволить зменшити трафік на вулицях міста під час прибирання та застосування снігоприбиральної техніки

    Сьогодні, 10 січня, в’їзд у Київ для великогабаритного транспорту буде обмежено з 20:00 до 22:00. Відповідне рішення було прийняте оперативним штабом з протидії негоді в зв’язку з погіршенням погодних умов, зокрема тривалим снігопадом і ожеледицею, повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

    «Такий крок дозволяє зменшити трафік на вулицях міста під час прибирання та застосування снігоприбиральної техніки», - пояснюють в КМДА.

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    В адміністрації нагадують, в розпорядженні КК «Київавтодор» понад 300 одиниць снігоприбиральної техніки. Підприємство в повній мірі забезпечене посипальними матеріалами. Запаси корпорації становлять 12 тис. тонн солі, 18 тис. тонн піску, 5 тис. тонн піщано-соляної суміші.

    Як повідомлялося, сьогодні станом на 19:00 на столичних вулицях були дев’ятибальні затори.

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