У Київ через негоду обмежено в’їзд вантажівок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Очищення київських вулиць від снігу

Такий крок дозволить зменшити трафік на вулицях міста під час прибирання та застосування снігоприбиральної техніки

Сьогодні, 10 січня, в’їзд у Київ для великогабаритного транспорту буде обмежено з 20:00 до 22:00. Відповідне рішення було прийняте оперативним штабом з протидії негоді в зв’язку з погіршенням погодних умов, зокрема тривалим снігопадом і ожеледицею, повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

«Такий крок дозволяє зменшити трафік на вулицях міста під час прибирання та застосування снігоприбиральної техніки», - пояснюють в КМДА.

В адміністрації нагадують, в розпорядженні КК «Київавтодор» понад 300 одиниць снігоприбиральної техніки. Підприємство в повній мірі забезпечене посипальними матеріалами. Запаси корпорації становлять 12 тис. тонн солі, 18 тис. тонн піску, 5 тис. тонн піщано-соляної суміші.

Як повідомлялося, сьогодні станом на 19:00 на столичних вулицях були дев’ятибальні затори.