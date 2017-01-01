У «Київавтодорі» розповіли, які мости та шляхопроводи потребують термінового ремонту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Близько десяти об'єктів потребують реконструкції

Два мости-метро та кілька шляхопроводів потребують капітального ремонту або ж реконструкції у першу чергу, адже перебувають в обмежено працездатному технічному стані. Про це повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор» у відповідь на запит УНН.

У відповіді йдеться, що до об’єктів, які потребують капітального ремонту та реконструкції, віднесено:

міст-метро через Русанівську протоку (комплексне обстеження проводилось у 2011 році);

міст-метро через Дніпро (виконуються роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт; комплексне обстеження споруди проводилось у 2015-2016 рр.);

шляхопровід на перетині вул. О. Теліги з вул. Кирилівською (Фрунзе) (виготовлена проектно-кошторисна документація, об’єкт перебуває в експертизі; експертиза об’єкта проводилась у 2016 році);

шляхопровід на перетині проспекту Комарова та бульвару В. Гавела (І. Лепсе) (зроблено проектно-кошторисну документацію, отримано позитивний висновок, готується завдання про проведення відкритих торгів на капітальний ремонт; обстеження проводилось у 2016 році);

естакаду біля станції метро «Шулявська» (об’єкт реконструкції, згідно з розпорядженням КМДА від 14.11.2007 р. №1456 замовником реконструкції визначено дирекцію будівництва шляхово-транспортних споруд у м. Києві; комплексне обстеження об’єкта проводилось у 2013 році);

шляхопровід через залізничні колії біля станції «Ліски» по вул. Алма-Атинській (виготовлена проектно-кошторисна документація, об’єкт перебуває в експертизі);

Одеський шляхопровід (у 2016 році розпочався капітальний ремонт; орієнтовний термін завершення – 1.09.17 р.);

шляхопровід на перетині проспекту Науки з магістраллю безперервного руху (в 2016 році розпочався капітальний ремонт; орієнтовний термін закінчення – 1.09.17 р.);

капітальний ремонт автодорожньої частини розв’язки на перетині проспекту Л. Курбаса та вул. Г. Юри (три шляхопроводи у вкладі розв’язки (виготовлено проектно-кошторисну документацію, отримано позитивний висновок, готується завдання про проведення відкритих торгів на капітальний ремонт).

Нагадаємо, 27 лютого у Києві обвалився Шулявський міст.