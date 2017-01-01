У «Київенерго» сказали киянам не чекати перерахунку квитанцій за тепло
- Сьогодні, 16:33
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У «Київенерго» заявили, що причиною великих цифр у платіжках за тепло є подорожчання газу
Жителям Києва не варто очікувати зниження нарахувань за тепло, спожите у січні, – підстав для масових перерахунків немає. Про це у колонці для «Української правди. Київ» написав комерційний директор ПАТ «Київенерго» Євген Бушма.
Він відзначив, що причиною великих цифр у платіжках за тепло є подорожчання газу.
«Дорогий газ – дороге тепло. У вартості централізованого опалення питома вага газу сягає майже 80%. Але люди сподіваються, що то непорозуміння, потім перерахують. Підстав для масового перерахунку немає», - написав він.
Бушма відзначив, що у січні, коли кияни отримали платіжки, компанія отримувала сотні звернень на день з проханням перевірити, чи немає помилки у нарахуваннях.
«Нині у нас уже є 50 тисяч клієнтів (приблизно 5% нашої клієнтської бази), які за результатами інспекцій у січні отримають перерахунок вартості опалення за грудень. В основному це будинки-новобудови, де є технічна можливість встановити квартирні лічильники», - додав Бушма.
Крім того, за його словами, перерахунок можливий там, де неправильно розподілена опалювальна площа між житловими і комерційними приміщення, як у будинку по вулиці Кирилівській, де жителі отримали платіжки по 8 тисяч гривень.
«Але повторюсь, підстав для масового перерахунку немає. На днях кияни отримають платіжки за опалення у січні. За нашими підрахунками, середня вартість опалення
При цьому він додав, що «не платити за тепло означає залишитися без тепла».