У Київраді побилися депутати

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Бійка сталася між депутатами від фракцій «Свобода» і «Солідарність»

Сьогодні, 2 березня, на пленарному засіданні Київської міськради побилися депутати від фракцій «Свобода» і «Солідарність».

Про це повідомляє 44.ua. Бійка сталася між депутатом від фракції «Свобода» Володимиром Назаренком та депутатом від «Солідарності» Олександром Харченком.

Конфлікт спалахнув після репліки народного депутата від «Свободи» Юрія Левченка про роботу мера Києва.

«Віталій Володимирович мав би подати у відставку. І якщо він цього не зробить найближчим часом, то київська громада винесе його, можливо, навіть ногами вперед», – сказав Левченко.

У відповідь на репліку депутата Харченко зажадав відправити скаргу до ГПУ. Після цього до Харченка підійшов Назаренко і спробував його вдарити. Внаслідок цього в міськраді відбулася бійка.

Джерело: РБК-Україна