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    У київській багатоповерхівці стався вибух

    • Сьогодні, 20:58
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    Внаслідок інциденту пошкоджені вікно та стіни квартири, а також легковий автомобіль, який стояв під вікнами у дворі будинку

    В квартирі багатоповерхівки у Дніпровському районі Києва стався вибух. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook відділ комунікації поліції Києва.

    «Близько 17-ї години до Дніпровського управління поліції надійшла інформація про вибух у квартирі багатоповерхівки. За викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції та вибухотехніки», - йдеться у повідомленні.

    У поліції зазначили, що подружжя, яке проживає в квартирі, розповіло, що вони підігрівали у каструлі на кухонній плиті парафін, який загорівся, а коли намагалися загасити полум’я, пролунав вибух.

    Внаслідок інциденту пошкоджені вікно та стіни квартири, а також легковий автомобіль, який стояв під вікнами у дворі будинку.

    «У результаті вибуху ємкості на кухонній плиті власники квартири отримали опіки. Медична допомога постраждалим надана на місці. Поліція з’ясовує обставини події»,- йдеться у повідомленні.

    При цьому чоловік та жінка після отримання медичної допомоги від госпіталізації відмовилися.

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