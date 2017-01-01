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    У київському кафе сталася стрілянина: є поранені

    • Сьогодні, 02:20
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    Все почалося зі сварки, яка переросла в стрілянину

    У кафе на Лісовому масиві столиці сталася стрілянина, в якій було поранено двох осіб.

    Про це повідомили у прес-службі київської поліції.

    Інцидент стався ввечері 18 лютого.

    За даними правоохоронців, дві групи людей почали сваритися, після чого учасники однієї групи дістали вогнепальну зброю і підстрелили двох своїх опонентів.

    Обох було госпіталізовано.

    Поліцейські не змогли опитати постраждалих через їхній стан, а ті, хто стріляв, розшукуються.

    Водночас, як повідомили УНІАН свідки інциденту, люди, які стріляли, втекли з місця події на автомобілі з донецькими номерами.

    Наразі правоохоронці з'ясовують всі деталі інциденту, та вирішують питання про кваліфікацію злочину.

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