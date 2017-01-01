У київському кафе сталася стрілянина: є поранені

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Все почалося зі сварки, яка переросла в стрілянину

У кафе на Лісовому масиві столиці сталася стрілянина, в якій було поранено двох осіб.

Про це повідомили у прес-службі київської поліції.

Інцидент стався ввечері 18 лютого.

За даними правоохоронців, дві групи людей почали сваритися, після чого учасники однієї групи дістали вогнепальну зброю і підстрелили двох своїх опонентів.

Обох було госпіталізовано.

Поліцейські не змогли опитати постраждалих через їхній стан, а ті, хто стріляв, розшукуються.

Водночас, як повідомили УНІАН свідки інциденту, люди, які стріляли, втекли з місця події на автомобілі з донецькими номерами.



Наразі правоохоронці з'ясовують всі деталі інциденту, та вирішують питання про кваліфікацію злочину.