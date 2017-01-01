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    У київському метро розповіли, скільки пожеж вдалося уникнути минулого року

    • Сьогодні, 12:30
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    Метро у Києві
    Метро у Києві

    З початку 2017 року не було випадків задимлень, що вплинули б на нормальну роботу метрополітену

    Протягом 2016 року в столичному метрополітені сталося два задимлення, які могли б спричинити пожежу, та 15 випадків зупинок поїздів, які вплинули на нормальну роботу метро. Про це повідомили у прес-службі КП «Київський метрополітен» у відповідь на інформаційний запит.

    «Упродовж 2016 року в метрополітені було 2 випадки задимлень та 15 випадків зупинок поїздів (тривалістю 7 та більше хвилин), що вплинули на нормальну роботу метрополітену та режими роботи станцій», — йдеться у повідомленні.

    Також зазначається, що 10 із цих зупинок сталися з незалежних від працівників метрополітену причин. Зокрема, за рік було вісім випадків потрапляння пасажирів на колії, в тому числі з метою самогубства.

    «З початку 2017 року не було випадків задимлень, що вплинули б на нормальну роботу метрополітену та режими роботи станцій, проте склалося 3 випадки зупинок поїздів, один з яких внаслідок знаходження пасажира на колії»,— додали у прес-службі метрополітену.

    У повідомленні зазначається, що впродовж 2016 року та з початку 2017 року, згідно з діючою на підприємстві класифікацією порушень безпеки руху, на КП «Київський метрополітен» аварійних ситуацій не було.

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