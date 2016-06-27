У київському СІЗО до смерті забили 20-річного ув’язненого



Розсилка ВІДПРАВИТИ

СІЗО

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть)

До чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію із травмою голови у міську клініку ув’язненого слідчого ізолятора столиці. 20-річний хлопець помер у лікарні, не приходячи до свідомості. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«При спілкуванні із працівниками слідчо-оперативної групи фельдшер медичної частини пояснив, що ув’язненого зі слідами насильства без свідомості виявили на його спальному місці. Тому відразу було прийнято рішення про невідкладну госпіталізацію у лікарню, де хлопець через деякий час помер», - йдеться у повідомленні.

З метою встановлення причини смерті тіло померлого направили на судово-медичну експертизу, яка повинна показати тяжкість тілесних ушкоджень, а також механізм утворення.

На місці події правоохоронці нічого не виявили та при опитуванні свідків – п’яти осіб, котрі перебували разом із потерпілим, - жодної інформації не отримали.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції відомості про подію внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.