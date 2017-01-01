У Киргизії поновилися пошукові роботи на місці катастрофи Boeing

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Під завалами можуть залишатися тіла загиблих, зазначили в МНС

МНС Киргизії відновило роботи на місці аварії вантажного літака Boeing 747-400, який напередодні впав на дачне селище під Бішкеком, передає ТАСС.

«Пошукові заходи поновилися в 08.00 за місцевим часом (04.00 за київським часом), в них задіяні близько 50 чоловік, а також спецтехніка», - заявили у відомстві.

За словами глави МНС республіки Кубатбека Боронова, під завалами можуть залишатися тіла загиблих.

Відзначається, що місце падіння літака розчищено від дрібних уламків, залишилося вирішити питання з великими фрагментами лайнера.

Раніше повідомлялося, що число жертв аварії Boeing під Бішкеком перевищило 30 осіб.

Нагадаємо, під час заходу на посадку в аеропорту Манас у Бішкеку зазнав аварії вантажний літак Boeing турецької авіакомпанії, що летів з Гонконгу.