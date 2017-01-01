  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Киргизії поновилися пошукові роботи на місці катастрофи Boeing

    • Сьогодні, 06:30
    • Розсилка

    Під завалами можуть залишатися тіла загиблих, зазначили в МНС

    МНС Киргизії відновило роботи на місці аварії вантажного літака Boeing 747-400, який напередодні впав на дачне селище під Бішкеком, передає ТАСС.

    «Пошукові заходи поновилися в 08.00 за місцевим часом (04.00 за київським часом), в них задіяні близько 50 чоловік, а також спецтехніка», - заявили у відомстві.

    За словами глави МНС республіки Кубатбека Боронова, під завалами можуть залишатися тіла загиблих.

    Відзначається, що місце падіння літака розчищено від дрібних уламків, залишилося вирішити питання з великими фрагментами лайнера.

    Раніше повідомлялося, що число жертв аварії Boeing під Бішкеком перевищило 30 осіб.

    Нагадаємо, під час заходу на посадку в аеропорту Манас у Бішкеку зазнав аварії вантажний літак Boeing турецької авіакомпанії, що летів з Гонконгу.

    Читайте також
    авіакатастрофа Киргизія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ