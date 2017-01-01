У Киргизстані стався потужний землетрус: пошкоджено 270 будинків

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Наслідки землетрусу в Киргизстані

За даними сайту Інституту сейсмології, епіцентр землетрусу розташований в 613 кілометрах на південний захід від Алмати, на кордоні Киргизстану та Таджикистану

Вчора, 3 травня, близько 11 ранку в Киргизькій Республіці зареєстрували землетрус з силою в епіцентрі 7 балів за 12-бальною шкалою MSK-64, передає прес-служба МНС Киргизької республіки.

Повідомляється, що осередок землетрусу розташований на території Таджикистану.

У населених пунктах Киргизької Республіки інтенсивність землетрусу становила в селі Шібее, Карамик 5 балів, в селах південної області — 4 бали.

У прес-службі МНС зазначили, що пошкоджено 270 будинків і соцоб'єктів. 66 житлових будинків і чотири об'єкти соціального призначення на півдні Киргизстану прийшли в аварійний стан в результаті сильних підземних поштовхів, що сталися 3 травня 2017 року. Ще понад 200 будинків отримали тріщини.

Всього рятувальниками було обстежено майже триста житлових будинків в п'яти високогірних селах, які опинилися в зоні землетрусу.

Спеціальна комісія з числа співробітників МНС КР і представників місцевих органів влади продовжує обстеження житлових будинків і соціальних об'єктів. Частина жителів відселена в безпечні райони. Зараз вирішується питання про виділення компенсацій.

Поки ж для постраждалих сімей рятувальники МНС КР встановлюють намети для тимчасового розміщення. Всього було виділено 100 п'ятимісних наметів.