У Кіровоградській області невідомі обстріляли редакцію газети

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В одному з вікон редакції журналісти виявили чотири отвори від куль

У місті Світловодськ Кіровоградської область невідомі обстріляли редакцію газети «Світловодськ вечірній», розташовану в будівлі мерії міста.

Про це «Уніан» повідомила головний редактор видання Тетяна Дроздова.

За її словами, сьогодні журналісти прийшли на роботу і побачили чотири отвори від куль в одному з трьох вікон редакції.

«Викликали поліцейських, повідомили в СБУ та першому заступнику міського голови Олені Балюк. Комусь дуже хочеться залякати журналістів, щоб поводилися чемно і знали своє місце», - сказала Дроздова.

У поліції повідомили, що на місці події працює слідчо-оперативна група і пізніше буде дана кваліфікація цієї події.

Варто зазначити, що газета «Світловодськ вечірній» є найпопулярнішим і тиражним інформаційним виданням міста. Раніше це була газета міськради, яка пізніше пройшла процес роздержавлення. Газета видається з 1991 року.