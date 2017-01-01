  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Кіровоградській області вітчим до смерті побив немовля

    • Сьогодні, 04:23
    • Розсилка
    Квартира, де померла дитина
    Квартира, де померла дитина

    Аби заспокоїти малюка чоловік кілька разів вдарив його головою об ліжко

    У Знам'янському районі на Кіровоградщині вітчим завдав тілесних ушкоджень дитині, в результаті чого вона померла.

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник обласної поліції Сергій Кондрашенко.

    «Учора працівники поліції отримали повідомлення від фельдшера про те, що за місцем проживання молодого подружжя було виявлено тіло 5-місячної дитини. Мати хлопчика розповіла, що на деякий час залишила малого з чоловіком (який є йому не рідним батьком). Коли повернулася, побачила сина без свідомості. За словами співмешканця, маля начебто вислизнуло з його рук, впало на підлогу та знепритомніло», - йдеться в повідомленні.

    Згідно з інформацією, поліцейські отримали висновки судово-медичного експерта. Працівникам карного розшуку вдалося досить швидко встановити справжню причину трагедії.

    За попередніми даними, 24-річний вітчим, аби заспокоїти малюка, кілька разів ударив його головою об ліжко.

    Наразі вирішується питання про затримання зловмисника в порядку статті 208 КПК.

    Читайте також
    Національна поліція України діти вбивство Кіровоградщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ