У Кишиневі оголошено надзвичайний стан через негоду

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Фото: point.md Негода у Кишиневі, 20 квітня 2017 року

Сильний вітер повалив у столиці Молдови близько 600 дерев

Через сильні снігопади і шквальний вітер у столиці Молдови оголошено надзвичайний стан.

Рішення про це було прийняте на засіданні столичної Комісії з надзвичайних ситуацій, повідомляє «Укрінформ».

«За попередніми даними, шквалистим вітром у столиці було повалено близько 600 дерев, у результаті чого пошкоджено більш як 90 автомобілів, а за кількома адресами дерева впали на газопровідні труби. По багатьох вулицях Кишинева зупинено рух автомобільного транспорту», - повідомили в кишинівській мерії.

За даними штабу з надзвичайних ситуацій, у кількох мікрорайонах молдавської столиці зупинено подачу електрики. Рішенням мерії відновлено подачу тепла в квартири.

До усунення наслідків стихії, крім спеціалізованих служб, залучено і загони карабінерів, а також більш як 60 одиниць спецтехніки.

За даними метеорологів, негода в Молдові триватиме до 24-25 квітня, а стовпчик термометра опуститься цими днями до 2-4 градусів з позначкою мінус. Швидкість вітру місцями сягає 80 км/год.

Вчора у Словаччині через негоду сталася масова дорожньо-транспортна пригода за участю близько 40 автомобілів, травмовано 25 осіб.

Нагадаємо, циклон Петер просувається Україною: снігопад дістався Вінниці та Одещини.