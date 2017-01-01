У Кишиневі суд заарештував київського суддю Чауса
- Сьогодні, 17:41
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Чаус арештований у рамках справи про незаконний перетин кордону
Сьогодні, 2 березня, в Кишиневі суд заарештував підозрюваного у хабарництві суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса на 15 діб. Про це «Цензор.НЕТ» повідомив глава антикорупційної прокуратури Республіки Молдова Віорел Морарь.
«Рішення винесено щойно (близько 17-ї години. – Ред.). Почалося засідання о 15:30. Він арештований у рамках справи про незаконний перетин кордону. Коли буде розгляд по суті справи - ще невідомо. Ми поки ведемо розслідування», - сказав він.
Морарь додав, що утримуватися Чаус буде в ізоляторі слідчого утримання в Кишиневі.
Як повідомлялося, правоохоронці затримали підозрюваного у хабарництві суддю Дніпровського районного суду Миколу Чауса в Молдові.
Морарь заявляв, що Чаус сам здався правоохоронцям у Кишиневі.
Раніше Інтерпол оголосив Чауса в міжнародний розшук.
За даними слідства, Чаус отримав хабар у розмірі $150 тис. у справі про торгівлю димедролом. Гроші суддя ховав у літрових банках.
6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт Чауса.