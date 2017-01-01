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    У Кишиневі закрили аеропорт

    • Сьогодні, 11:41
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    У аеропорту відмінили всі рейси.
    Фото: Еспресо TV
    У аеропорту відмінили всі рейси.

    Через негоду літаки не можуть злетіти

    Робота Міжнародного аеропорту Кишинева повністю заблокована через несприятливі погодні умови, передає  Рoint.md.

    Повідомляється, що через несприятливі погодні умови затримуються абсолютно всі заплановані на сьогодні рейси та, як свідчить онлайн-табло, сьогодні жоден літак не вилетів з Кишинева і не сів у молдовській столиці.

    Як раніше повідомляв «Главком», сьогодні через сильні снігопади і шквальний вітер у столиці Молдови оголошено надзвичайний стан.

    В Україні залишаються знеструмленими 318 населених пунктів у шести областях.

    Циклон Петер просувається країною: вчора снігопади паралізували Вінницю та Одещину. Сьогодні на Донеччині випав сніг.

    Сніжить також і в Словаччині

    прогноз погоди Молдова
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