У Китаї автобус впав з мосту в річку, 13 людей загинули

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Автобус з 19 пасажирами з'їхав з мосту і впав у річку

В провінції Гуйчжоу на південному заході Китаю автобус впав у річку з моста. В результаті інциденту 13 осіб загинули та 6 отримали травми, передає Shanghai Daily з посиланням на місцеву владу.

Аварія сталася близько 8:30 ранку за місцевим часом в міському окрузі Гуйян, йдеться в заяві влади округу. Зазначають, що автобус з 19 пасажирами з'їхав з мосту і впав у річку. Травмованим надають медичну допомогу в місцевій лікарні.

Поліція утримує декілька осіб під вартою, для допиту. Розслідування триває.

Нагадаємо, у селі Тірес поблизу Лісабона розбився невеликий літак. Пілот літака і троє пасажирів загинули. Крім того, загинув один з мешканців району, в якому розбився літак.