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    У Китаї чоловік влаштував різанину: загинуло 6 людей

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    У Китаї чоловік влаштував різанину
    У Китаї чоловік влаштував різанину

    Напад стався в неділю в другій половині дня і тривав близько п’яти хвилин

    Чоловік влаштував різанину на вулиці в міському окрузі Чженнинь китайської провінції Гуйчжоу.

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    Шестеро осіб загинули, ще 12 дістали ножові поранення різної тяжкості. Про це повідомляє Beijing news. 

    «Напад стався в неділю в другій половині дня і тривав близько п’яти хвилин, після чого нападника затримали співробітники місцевої поліції», – йдеться в повідомленні.

    Причини нападу поки невідомі, проте наголошується, що, за попередніми даними, у чоловіка є психічні відхилення. 

    Нагадаємо, в ніч на 23 травня стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.

    Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух у Манчестері. Кількість загиблих унаслідок теракту – 22 людини. Поранено 59 осіб.

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