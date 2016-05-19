У Китаї чоловік влаштував різанину: загинуло 6 людей

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У Китаї чоловік влаштував різанину

Напад стався в неділю в другій половині дня і тривав близько п’яти хвилин

Чоловік влаштував різанину на вулиці в міському окрузі Чженнинь китайської провінції Гуйчжоу.

Шестеро осіб загинули, ще 12 дістали ножові поранення різної тяжкості. Про це повідомляє Beijing news.

«Напад стався в неділю в другій половині дня і тривав близько п’яти хвилин, після чого нападника затримали співробітники місцевої поліції», – йдеться в повідомленні.

Причини нападу поки невідомі, проте наголошується, що, за попередніми даними, у чоловіка є психічні відхилення.

Нагадаємо, в ніч на 23 травня стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.

Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух у Манчестері. Кількість загиблих унаслідок теракту – 22 людини. Поранено 59 осіб.