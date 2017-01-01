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    У Китаї кажуть, що не розміщували ракети на кордоні з Росією

    • Сьогодні, 10:45
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    Офіційний Пекін спростував інформацію про розміщення озброєнь в провінції Хейлунцзян

    Китайські збройні сили останнім часом не розміщували на північному сході КНР міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) DF-41. Про це заявила прес-секретар китайського МЗС Хуа Чуньїн, пише ТАСС.

    «Це всього лише домисли користувачів інтернету, здогадки, що не відповідають дійсності», - зазначила дипломат.

    Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Китай збільшує стратегічні озброєння на території північно-східної провінції Хейлунцзян. Зокрема, туди нібито були передислоковані DF-41.

    Триступенева твердопаливна МБР DF-41 («Дунфен-41», або CSS-X-10 за класифікацією НАТО) розроблена китайської Академією технологій ракет-носіїв. Імовірно, вона оснащена головною частиною, яка включає від 10 до 12 ядерних блоків індивідуального наведення. За різними оцінками, максимальна дальність польоту DF-41 становить близько 14 тис. км.

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