У Китаї на нафтохімічному заводі стався вибух, є жертви

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Вибух спричинив пожежу на вантажно-розвантажувальному майданчику нафтохімічної компанії Фото @XHNews

В результаті інциденту важкі травми отримали близько десяти осіб

У результаті вибуху на нафтохімічному заводі в східній китайській провінції Шаньдун загинули 8 людей, ще 9 поранені. Про це повідомляє 112.ua з посиланням на Reuters.

«Вибух стався на нафтохімічному заводі в східній китайській провінції Шаньдун у понеділок, загинули вісім чоловік, поранено дев'ять», - йдеться в повідомленні.

Так влада країни підтвердила, що загинули люди, які вважалися зниклими без вісті. Інцидент стався о 1 годині ночі, відразу ж на місце були викликані пожежники.

Вибух спричинив пожежу на вантажно-розвантажувальному майданчику нафтохімічної компанії «Цзіньюй» у зоні економічного розвитку Линьган міста Линьи.

8 dead, 9 injured in E China's petrochemical plant blast. Fire has been put out by over 900 firefighters on the spot https://t.co/lKTUBVzLao pic.twitter.com/8obH406hxP — China Xinhua News (@XHNews) 5 июня 2017 г.

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