  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Китаї на нафтохімічному заводі стався вибух, є жертви

    • Сьогодні, 20:09
    • Розсилка
    <p>Вибух спричинив пожежу на вантажно-розвантажувальному майданчику нафтохімічної компанії</p> <p>Фото @XHNews</p>

    Вибух спричинив пожежу на вантажно-розвантажувальному майданчику нафтохімічної компанії

    Фото @XHNews

    В результаті інциденту важкі травми отримали близько десяти осіб

    У результаті вибуху на нафтохімічному заводі в східній китайській провінції Шаньдун загинули 8 людей, ще 9 поранені. Про це повідомляє 112.ua з посиланням на Reuters.

    «Вибух стався на нафтохімічному заводі в східній китайській провінції Шаньдун у понеділок, загинули вісім чоловік, поранено дев'ять», - йдеться в повідомленні.

    Так влада країни підтвердила, що загинули люди, які вважалися зниклими без вісті. Інцидент стався о 1 годині ночі, відразу ж на місце були викликані пожежники.

    Вибух спричинив пожежу на вантажно-розвантажувальному майданчику нафтохімічної компанії «Цзіньюй» у зоні економічного розвитку Линьган міста Линьи.

    Нагадаємо, сьогодні під Києвом сталася масштабна пожежа. У Броварах згорів склад з м’якими іграшками

    Читайте також
    пожежа вибух Китай
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ