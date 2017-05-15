У Китаї побудують завод з обслуговування українських авіадвигунів
- Сьогодні, 03:49
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Авіадвигун
Завод планують побудувати у центральній частині Китаю
Українська компанія «Мотор Січ» побудує з партнером у Китаї завод з обслуговування двигунів запорізької розробки.
Про це повідомив перший віце-прем'єр України Степан Кубів, пише ЦТС.
«Китайська Skyrizon і українська «Мотор Січ» планують побудувати завод в місті Чунцин (центральна частина Китаю), де будуть виробляти і обслуговувати авіадвигуни за українськими технологіями», - зазначив Кубів.
За його словами, компанія планує інвестувати $250 млн в модернізацію українських виробничих і проектних потужностей.
Як повідомляв «Главком», Китай також зацікавився будівництвом потужностей з виробництва ядерного палива в Україні.