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    У Китаї побудують завод з обслуговування українських авіадвигунів

    • Сьогодні, 03:49
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    Авіадвигун
    Авіадвигун

    Завод планують побудувати у центральній частині Китаю

    Українська компанія «Мотор Січ» побудує з партнером у Китаї завод з обслуговування двигунів запорізької розробки.

    Про це повідомив перший віце-прем'єр України Степан Кубів, пише ЦТС.

    «Китайська Skyrizon і українська «Мотор Січ» планують побудувати завод в місті Чунцин (центральна частина Китаю), де будуть виробляти і обслуговувати авіадвигуни за українськими технологіями», - зазначив Кубів.

    За його словами, компанія планує інвестувати $250 млн в модернізацію українських виробничих і проектних потужностей.

    Як повідомляв «Главком», Китай також зацікавився будівництвом потужностей з виробництва ядерного палива в Україні.

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