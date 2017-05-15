У Китаї побудують завод з обслуговування українських авіадвигунів

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Авіадвигун

Завод планують побудувати у центральній частині Китаю

Українська компанія «Мотор Січ» побудує з партнером у Китаї завод з обслуговування двигунів запорізької розробки.

Про це повідомив перший віце-прем'єр України Степан Кубів, пише ЦТС.

«Китайська Skyrizon і українська «Мотор Січ» планують побудувати завод в місті Чунцин (центральна частина Китаю), де будуть виробляти і обслуговувати авіадвигуни за українськими технологіями», - зазначив Кубів.

За його словами, компанія планує інвестувати $250 млн в модернізацію українських виробничих і проектних потужностей.

Як повідомляв «Главком», Китай також зацікавився будівництвом потужностей з виробництва ядерного палива в Україні.