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    У Китаї працівників замінили роботи

    • Сьогодні, 12:23
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    <p>У&nbsp;<span>Китаї&nbsp;</span>Changying Precision Technology Company, яка використовує роботів, підвищила ефективність роботи на 250%.</p> <p></p>
    Wylsacom

    У Китаї Changying Precision Technology Company, яка використовує роботів, підвищила ефективність роботи на 250%.

    За день вони розсортовують до 200 тисяч посилок

    Велика кур'єрська компанія Shentong Express замінила працівників двох сортувальних центрів, розташованих у китайському місті Ханчжоу, на спеціальних роботів, передає CNN.

    Невеликі роботи, які мають назву Little Orange, створені китайською компанією Hikvision.

    У процесі роботи співробітник складу компанії знімає посилки з конвеєра і кладе їх на вільних роботів, які сканують штрих-коди, визначаючи адресу одержувача, а потім доставляють їх до потрібного контейнера.

    Вантажопідйомність робота Little Orange становить 8 кг, а максимальна швидкість може досягати 3 м/с. За день міні-армія роботів здатна розсортувати до 200 тисяч посилок.

    Як повідомляв «Главком»,  у  Китаї робот, створений для навчання дітей, напав на людину.

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