У Китаї працівників замінили роботи
- Сьогодні, 12:23
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Розсилка
У Китаї Changying Precision Technology Company, яка використовує роботів, підвищила ефективність роботи на 250%.
За день вони розсортовують до 200 тисяч посилок
Велика кур'єрська компанія Shentong Express замінила працівників двох сортувальних центрів, розташованих у китайському місті Ханчжоу, на спеціальних роботів, передає CNN.
Невеликі роботи, які мають назву Little Orange, створені китайською компанією Hikvision.
У процесі роботи співробітник складу компанії знімає посилки з конвеєра і кладе їх на вільних роботів, які сканують штрих-коди, визначаючи адресу одержувача, а потім доставляють їх до потрібного контейнера.
Вантажопідйомність робота Little Orange становить 8 кг, а максимальна швидкість може досягати 3 м/с. За день міні-армія роботів здатна розсортувати до 200 тисяч посилок.
Як повідомляв «Главком», у Китаї робот, створений для навчання дітей, напав на людину.