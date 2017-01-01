У Китаї працівників замінили роботи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Wylsacom У Китаї Changying Precision Technology Company, яка використовує роботів, підвищила ефективність роботи на 250%.

За день вони розсортовують до 200 тисяч посилок

Велика кур'єрська компанія Shentong Express замінила працівників двох сортувальних центрів, розташованих у китайському місті Ханчжоу, на спеціальних роботів, передає CNN.

Невеликі роботи, які мають назву Little Orange, створені китайською компанією Hikvision.

У процесі роботи співробітник складу компанії знімає посилки з конвеєра і кладе їх на вільних роботів, які сканують штрих-коди, визначаючи адресу одержувача, а потім доставляють їх до потрібного контейнера.

Вантажопідйомність робота Little Orange становить 8 кг, а максимальна швидкість може досягати 3 м/с. За день міні-армія роботів здатна розсортувати до 200 тисяч посилок.

Як повідомляв «Главком», у Китаї робот, створений для навчання дітей, напав на людину.