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    У Китаї створили найпотужніший у світі лазер

    • Сьогодні, 04:16
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    Установка генерує найяскравіше ультрафіолетове випромінювання – 140 трильйонів фатонів на кожну пікосекунду

    В Академії наук Китаю створили найпотужніший в світі лазер на вільних електронах, пише finance.ua.

    Місцеві ЗМІ повідомляють, що лазерна установка генерує найяскравіше в світі ультрафіолетове випромінювання – 140 трильйонів фатонів на кожну пікосекунду.

    При цьому наголошується, що довжина хвилі випромінювання регулюється. Лазерна установка буде застосовуватися в різних дослідженнях, зокрема у вивченні різних фізико-хімічних процесів.

    В Академії наук Китаю відзначають, що 90 відсотків комплектуючих створені в Китаї.

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