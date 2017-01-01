У Китаї створили найпотужніший у світі лазер

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Установка генерує найяскравіше ультрафіолетове випромінювання – 140 трильйонів фатонів на кожну пікосекунду

В Академії наук Китаю створили найпотужніший в світі лазер на вільних електронах, пише finance.ua.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що лазерна установка генерує найяскравіше в світі ультрафіолетове випромінювання – 140 трильйонів фатонів на кожну пікосекунду.

При цьому наголошується, що довжина хвилі випромінювання регулюється. Лазерна установка буде застосовуватися в різних дослідженнях, зокрема у вивченні різних фізико-хімічних процесів.

В Академії наук Китаю відзначають, що 90 відсотків комплектуючих створені в Китаї.