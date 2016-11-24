У Китаї в результаті вибуху на шахті загинули вісім осіб

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Під час вибуху в шахті перебували 29 осіб, 18 з них змогли вибратися на поверхню

На південному сході Китаю в результаті вибуху на вугільній шахті в провінції Хуань загинули вісім чоловік, доля трьох до теперішнього часу невідома. Про це повідомляє державне управління по нагляду за безпекою на виробництві, передає РІА «Новини».

Надзвичайна подія сталася в міському окрузі Лоуден в повіті Ляньюань.

Під час вибуху в шахті перебували 29 осіб, 18 з них змогли вибратися на поверхню. Один шахтар постраждав.

В ході пошуково-рятувальної операції були знайдені 8 тел.

Причина вибуху встановлюються, рятувальна операція триває.